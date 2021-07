Sora – Comunali, tanti riciclati e poche verginelle

Di Augusto D’Ambrogio.

Le prossime elezioni sono vicinissime, eppure un panorama politico così frammentato nella città volsca non si era mai visto. Paradossalmente ci sono più candidati che votanti, chiaramente è facile ironia. Analizzando i candidati alla poltrona di primo cittadino della città di Sora, poche le novità e tanti ex nelle liste. Il

Movimento 5 Stelle propone alla carica di sindaco la signora Di Folco e come sempre il movimento grillino cerca di proporsi come novità che di nuovo a ben poco.

Poi c’è la dottoressa Eugenia Tersigni, alla quale gli viene rimproverato il fatto di essere molto ma molto vicina a Valter Tersigni,fratello dell’ex sindaco Ernesto.

Scorrendo i nomi dei candidati alla carica di sindaco, ci si imbatte nel dottor Giuseppe Ruggeri, espressione

del centrodestra e anche qui vedendo chi lo sostiene, di verginelle ce ne sono ben poche, in tanti ex amministratori con cariche importanti nella giunta guidata dall’attuale sindaco Roberto De Donatis e soprattutto mi chiedo e vi chiedo dov’è il nuovo? Andiamo a guardare le liste e andiamo a vedere se c’è qualcosa di nuovo, ricordando anche che il dott. Ruggeri è stato consigliere comunale anni fa quindi poche novità e tanti riciclati,

in caso di elezione ci ritroveremmo solo con un nuovo Papa ma sempre con gli stessi cardinali. Poi c’è il centrosinistra che candida sindaco la dottoressa Maria Paola Gemmiti, voluta fortemente dal consigliere

comunale uscente dottor Vinciguerra e basta analizzare le persone che la sostengono per vedere che di novità c’è ben poco. Scorrendo la pagina politica ci si imbatte in un altro candidato Luca di Stefano, figlio

d’arte che a suo dire nelle proprie liste non ci saranno ex ma tanti giovani.Per ultimo ma solo in ordine cronologico l’attuale sindaco Roberto De Donatis e questa potrebbe essere l’incognita, è vero in caso di elezione Sora avrà lo stesso Papa

ma i cardinali saranno diversi. Dalle ultime dichiarazioni del sindaco uscente Roberto De Donatis, afferma che le liste che lo sosterranno saranno piene di nomi nuovi e tantissime novità e anche qui chi vivrà vedrà.

Aspettiamo con ansia i nomi dei sostenitori politici dell’attuale sindaco della città di Sora.

