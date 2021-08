Sora – Comunali, Luca Di Stefano: “Marketing territoriale per il rilancio della città”

Continua il lavoro del “Comitato per Luca Di Stefano Sindaco della Città di Sora” per la stesura del programma che guiderà l’azione amministrativa nei prossimi anni, confidando nel giudizio positivo che la cittadinanza darà alla compagine che ha identificato proprio nel dott. Luca Di Stefano, la figura ideale alla carica di Sindaco. Nelle analisi elaborate si è capito che si avverte l’assenza di una cabina di regia che possa rilanciare promozione della città di Sora e del territorio circostante. In una società strutturata come la nostra, regolata da solide norme economiche, per rilanciare un dato territorio non si può prescindere dall’avere una strategia di marketing vincente.L’amministrazione che si sta costruendo dedicherà molte energie nella costruzione di un ufficio di marketing territoriale in quanto per rilanciare le attività economiche nel Comune di Sora si dovrà rilanciare l’intero comprensorio. Il primo passo da compiere è costituire un ufficio preposto che abbia ben chiara la strategia da adottare, dopodiché si dovrà agire di concerto con le municipalità confinanti per offrire pacchetti turistici che attirino flussi importanti di visitatori. Il nostro territorio è ricco di storia, è a metà strada tra due metropoli, ha possibilità inespresse ma si deve constatare la mancanza di un polo di attrazione. L’emergenza Covid ha aggravato la situazione di isolamento della nostra Città per tanto in futuro si dovranno spendere molte energie per rendere appetibile una visita nella patria di Cicerone e del Cardinale Baronio. Altra riflessione che i professionisti e i candidati a sostegno del Dott. Di Stefano hanno avuto modo di approfondire è come non ci sia mai stato un dialogo sistematico con enti a noi vicini ma che già hanno un flusso di turisti importante, ad esempio il Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise, che si adopera in attività di promozione per comuni a noi confinanti come ad esempio Campoli Appennino ma che con Sora non si è mai riusciti a costruire una vera sinergia. La proposta amministrativa che si sta strutturando curerà questi aspetti e molti altri che presenteremo successivamente.

COMUNICATO STAMPA

Correlati