Sora – Comunali, accordo PD- M5S: Vinciguerra punta i piedi

Pd e Movimento 5 Stelle ce la stanno mettendo tutta per andare insieme al voto, ma l’alleanza rischia sempre di saltare sulla candidatura a sindaco.

La situazione è in fase di stallo. Se da una parte la consigliera comunale Maria Paola D’Orazio sembra responsabilmente disposta a fare un passo indietro – e pare che l’abbia fatto capire nell’ultima riunione di ieri – dall’altra c’è ancora la ‘variabile’ dell’altro consigliere comunale Augusto Vinciguerra che, non è un mistero, tira per l’altra Maria Paola, cioè la dottoressa Gemmiti, primaria di Cardiologia.

Stando alle indiscrezioni, Vinciguerra sarebbe propenso a mollare i pentastellati per inserire una civica ‘di piazza’, portare in dote la lista che sostiene di avere ed affiancarle al Pd. Ma la pregiudiziale resta sempre la stessa, chi mettere in cima a tutto.

Questa sera dovrebbe tenersi un altro incontro. Interlocutorio? Difficile fare previsioni, certo è che dopo i saluti del gruppo civico non sono esclusi ulteriori addii.

Is

Correlati