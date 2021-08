Sora, Compre Alte: le promesse mai mantenute dell’ex cons. deleg. ai lavori pubblici

Era il 4 febbraio 2019 quando il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Massimiliano Bruni e il Senatore Massimo Ruspandini, insieme al dirigente del settore tecnico del Comune di Sora,l’architetto Pio Porretta,si recano alle Compre Alte per rendersi conto in che condizioni da anni versava la zona, colpita da diverse frane.Il Senatore Massimo Ruspandini insieme a Massimiliano Bruni assicurarono il loro impegno per un intervento speciale per la zona Compre Alte. Lo stesso Ruspandini dichiarò di essere molto preoccupato per gli abitanti della zona e di dare una giusta attenzione al problema, cercando di trovare soluzioni. Lo stesso impegno fu promesso dall’ex delegato ai lavori pubblici Massimiliano Bruni, ma i cittadini a distanza di anni ancora aspettano . PROMESSE PROMESSE PROMESSE… e tali sono rimaste. Meditate cittadini delle Compre Alte.

