Sora, commette un furto nel 2008: per un 36enne è giunto il provvedimento di pena definitiva

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Sora, hanno arrestato un 36enne residente nel Sorano e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione del provvedimento per espiazione di pena detentiva- “in regime di detenzione domiciliare”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma.

L’uomo dovrà scontare la pena residua di anni uno (1), mesi quattro (4) e giorni quattordici (14) di reclusione per il reato di “furto in concorso” (110 c.p. e 624 c.p.), commesso nell’anno 2008.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione, così come disposto dalla competente A.G., ove sconterà la pena inflittagli

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Sora, sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità che nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’A.G., nei processi già conclusi con sentenze di condanna.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO