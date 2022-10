Sora – Commemorazione dei Defunti, apertura straordinaria del Cimitero Comunale

Commemorazione dei Defunti, apertura straordinaria del Cimitero Comunale Il Sindaco Luca Di Stefano informa la cittadinanza che, dal 28 ottobre al 2 novembre 2022, in occasione della commemorazione dei defunti, il Cimitero Comunale osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Le nuove disposizioni sono state adottate dal Primo Cittadino con Ordinanza n. 243 del 27 ottobre 2022 per agevolare l’afflusso dei visitatori anche in considerazione dell’emergenza COVID-19.

Dal 3 novembre 2022 al 30 aprile 2023 sarà ripristinato il consueto orario di accesso: apertura ore 7:00- chiusura ore 17.00.

comunicato stampa – foto archivio