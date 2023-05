Sora – Commemorazione 79esimo anniversario dell’eccidio della Famiglia La Posta

La Sezione Intercomunale dell’ANPI di Sora – Isolaliri-Castelliri-Arpino-Valle di Comino, in occasione del 79esimo Anniversario dell’eccidio della Famiglia La Posta di Sora, ne ricorderà la memoria con la deposizione di una corona di fiori.

L’eccidio della famiglia La Posta è stato un atto vile ed atroce consumato dalle truppe naziste in ritirata dal fronte di Cassino. Le fonti storiche ci raccontano che il 27 Maggio 1944 i soldati nazisti della Wehrmacht,in via Ponte Olmo non esitarono a sterminare la famiglia La Posta. La stessa famiglia, evidentemente era ritenuta colpevole di opporre resistenza al tentativo di violenza perpetrato nei confronti delle giovani Elena e Maria Grazia di 18 e 16 anni, che furono invano difese dai genitori Giuseppe La Posta e Giulia Gemmiti.

Un atto atroce ed incomprensibile, che ci porta sempre più a condannare ogni guerra senza se e senza ma!

L’appuntamento è alle ore 18 di Sabato 27 Maggio, l’iniziativa sarà tenuta da Alessandra Maggiani della Segreteria reggente Provinciale e da Stefano Spalvieri Presidente della Sezione Intercomunale ANPI di Sora.

L’ANPI invita ad intervenire le Istituzioni, i Partiti, le Associazioni, i Sindacati e la Cittadinanza tutta.

Il Presidente Stefano Spalvieri.

COMUNICATO STAMPA