Sora, comizio di chiusura della campagna per il NO al referendum sulla giustizia

Giovedì 19 marzo alle ore 17, in Piazza Santa Restituta a Sora, si terrà il comizio di chiusura della campagna referendaria per il NO alla riforma della giustizia, promosso dal Comitato per il NO di Sora.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso di informazione e mobilitazione che nelle ultime settimane ha visto il Comitato presente in città con banchetti informativi, incontri pubblici e momenti di confronto per spiegare le ragioni della contrarietà alla riforma.

Ad aprire il comizio saranno gli avvocati Lorenzo Prospero, Francesca Giannetti e Giuseppe Conte, portavoce del Comitato.

Interverranno inoltre rappresentanti del mondo associativo, politico e sindacale del territorio: Alessandra Maggiani (Presidente provinciale ANPI), Antonio Pellegrini (ARCI), Beatrice Moretti (Segretaria SPI CGIL Roma e Lazio), Loredana Di Folco (Comitato NO Isola del Liri), Luigi Pede (Rifondazione Comunista), Rosalina Bono (PD), Loreto Marcelli (M5S), Luciano Conte (Consigliere comunale AVS) e l’On. Ilaria Fontana, Deputata della Repubblica Italiana.

Concluderà il comizio il Dott. Claudio Marcopido, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cassino.

Il Comitato per il NO di Sora esprime soddisfazione per la presenza di una figura di grande autorevolezza professionale e istituzionale.

In caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium “V. De Sica”, in Piazza Mayer Ross.

Il Comitato invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare numerosi.

Il referendum riguarda principi fondamentali della nostra democrazia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Per queste ragioni rivolgiamo un appello alla partecipazione e al voto: difendiamo la Costituzione e votiamo NO.

Comitato per il NO – Sora