Sora – Comitato di Quartiere n. 3, presentazione delle candidature

L’incontro è in programma per il 16 giugno 2022 Giovedì 16 giugno 2022, alle ore 19.00, si svolgerà l’incontro di presentazione delle candidature per il Direttivo del Comitato di Quartiere n.3. L’incontro si terrà presso la Pizzeria Marcelli in via Croce Branca. Il Consigliere delegato Francesco Monorchio ed il Sindaco Luca Di Stefano saranno presenti a quest’incontro ed invitano la cittadinanza a partecipare. In queste elezioni, previste per domenica 19 giugno presso l’ex scuola elementare di San Giorgio, sono scesi in campo ben 18 partecipanti. Le vie interessate sono Carpine, Croce Branca, Baiolardo, San Giorgio, Vado Pescina, Grignano, Quagliarino, Madonna della Figura, Scocciaformiche, Ponte Ricciotto e, seppur parzialmente, Barca San Domenico, Pietra Santa Maria, Sant’Apollonia e Agnone del Prato.

COMUNICATO STAMPA

Correlati