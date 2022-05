Sora – Comitato di Quartiere n.3, al voto per l’elezione del direttivo

Domenica 19 giugno 2022 si terranno le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere n.3. Lo annunciano il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato Francesco Monorchio. Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’ex scuola elementare di San Giorgio, in via San Giorgio. Il seggio sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Le candidature a membro del Consiglio Direttivo vanno inviate entro il 5 giugno 2022 via pec a comunesora@pec.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ed il lunedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Hanno diritto di voto solo i residenti nella Circoscrizione n.3 che abbiano compiuto il 16° anno d’età o i portatori di interesse che ne abbiano fatto richiesta entro 5 giorni dal voto. Per informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: comitatidiquartiere@comune.sora.fr.it. Tra le strade principali dell’area di riferimento del Comitato di Quartiere n.3 rientrano via San Giorgio, via Carpine, Via Baiolardo, via Grignano, via Vado Pescina, Via Croce Branca.

Comunicato stampa