Sora – Comitato di Quartiere n.11, si vota per il rinnovo delle cariche

Per il rinnovo delle cariche del Comitato di Quartiere n.11 (Tofaro/S.Rosalia) si andrà alle urne il 9 luglio 2022, presso la sede dell’Ambiente e Salute Srl, in via Santa Rosalia.

Il seggio sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

E’ fissato al giorno 25 giugno 2022 il termine di presentazione delle candidature che vanno consegnate in una delle seguenti modalità:

via mail a comitatidiquartiere@comune.sora.fr.it

via pec a piero.gemmiti@ingpec.eu

a mano all’Ing. Piero Gemmiti.

La relativa modulistica è disponibile sul sito del Comune di Sora (“Candidatura rinnovo Consiglio Direttivo”).

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a: comitatidiquartiere@comune.sora.fr.it.

