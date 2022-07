Sora – Comitato di Quartiere 11, previste a breve le elezioni del Direttivo

Mercoledì 6 luglio 2022 si terrà la presentazione delle candidature per il rinnovo del Direttivo del Comitato di Quartiere n. 11.

L’incontro si terrà, alle ore 19.00, presso Parco Famiglia La Posta, in via Barca San Domenico.

Il Consigliere delegato Francesco Monorchio ed il Sindaco Luca Di Stefano saranno presenti a quest’incontro ed invitano la cittadinanza a partecipare.

Le elezioni, previste per sabato 9 luglio 2022, si terranno presso la sede di Ambiente e Salute Srl, in via Santa Rosalia. Sono 9 i candidati.

Le vie interessate sono: via Tofaro, via San Domenico, via S. Rosalia (lato Dx dall’incrocio con via Salceto fino ex Carceri), via Ponte Olmo (da viale San Domenico verso Tofaro); viale San Domenico (lato Dx da Mc Donald’s fino a p.zza S. Domenico).

