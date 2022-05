Sora – Comitati di Quartiere, le prossime elezioni in programma

Venerdì 13 maggio 2022, alle ore 19.30, presso il Bar “Portella”, è in programma un incontro con i cittadini per la presentazione delle candidature al Consiglio Direttivo del Comitato n. 13 (Mezzano, Portella, Incoronata, Forma Cialone, ecc). Le votazioni si terranno domenica 15 maggio 2022, presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Porta Coeli, in via Chiesa Nuova. Il seggio sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. All’incontro di venerdì 13 maggio saranno presenti anche il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale Delegato ai Comitati di Quartiere Francesco Monorchio.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati