Sora – Comitati di Quartiere, interventi segnaletica stradale

Grazie ai fondi dei Comitati di Quartiere sono partiti importanti interventi sulla segnaletica stradale. In particolare, dopo aver ricevuto le indicazioni dei Presidenti nella riunione dei Presidenti tenutasi a dicembre, è stato considerato imprescindibile partire da incroci “delicati” come quelli di Via Salceto e di Via Marsicana, a ridosso di Piazza Risorgimento, nelle aree interessate dal rifacimento del manto stradale. Nei prossimi giorni avranno luogo altri interventi.Ringrazio i Comitati di Quartiere per l’attento ed ininterrotto supporto al nostro lavoro di programmazione, come amministrazione cerchiamo di dare loro il maggior numero di risposte concrete possibili.

Comunicato stampa Francesco Monorchio – Consigliere Comunale di Sora

