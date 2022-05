Sora – Comitati di Quartiere, i prossimi appuntamenti elettorali in programma

Giovedì 19 maggio 2022 si svolgeranno gli incontri di presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche dei Consigli Direttivi dei Comitati di Agnone/Salceto (n.12) e Carnello (n.9).I due incontri, ai quali parteciperanno il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato Francesco Monorchio, sono previsti alle ore 19.00 presso i locali del Circolo Don Luigi Gonzaga, in Via Agnone Maggiore, ed alle ore 21.00, presso l’oratorio della Chiesa Santi Antonio da Padova e Restituta, in p.zza M. T. Cicerone (località Carnello). Le operazioni di voto sono previste per domenica 22 maggio 2022. Ecco alcune informazioni utili: • COMITATO N.9 (CARNELLO): si voterà presso la scuola elementare in Via I. Bonomi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. I candidati sono: CIONE Stefano, MASTROPIETRO Marcello, ANTONANGELI Alessandro, TOMASELLI Lorena, PALLESCHI Matteo, DI PALMA Morena, BENACQUISTA Gianni, TERSIGNI Vincenzo, CHECH Giulia, PAGNANELLI Marco, MESSINESI Loreto, TERSIGNI Renato. Le Vie interessate sono: I. Bonomi, Colle Marchitto (dove nota come Ferrazza), Piazza M. T. Cicerone, Pagnanelli, Tombe, Madonna della Stella, Colle D’Arte, Ruscitto, Pantano dalla Bretella verso via Ruscitto, Scignatti, Molino, Caio Mario. • COMITATO N.12 (AGNONE/SALCETO): si voterà presso i locali del Circolo Don Luigi Gonzaga dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. I candidati sono: MEGLIO Gabriele, IANNUCCELLI Anna Rita, MAMMONE Mario, MAMMONE Vincenzo, DI VONA Gabriele, LA POSTA Giuseppe, VENDITTI Daniela, PASQUARELLI Giuliana, MAMMONE Adriano, MAMMONE Michelino, MAMMONE Domenico, DI POCE Cristina. Le Vie interessate sono: Agnone Maggiore, Agnonello, Salceto, Salcetello, Cattaneo lato Dx dal Ponte Vaughan verso via G. Mameli incrocio via C. Balbo, Pietra S. Maria lato Sx dal punto vendita Soc. Rocco Aprile a via Carpine, via Agnone del Prato lato Sx dall’incrocio con via Pietra S. Maria verso via Salceto, S. Rosalia lato Sx (dall’incrocio con via Salceto fino all’ex Carceri Mandamentali), San Domenico lato Dx (dall’incrocio con via G. D’Annunzio fino all’incrocio con via S. Rosalia).

