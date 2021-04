Sora, code ed attesa troppe lunghe. Proteste davanti l’ufficio anagrafe

Attimi di tensione questa mattina davanti le porte dell’ ufficio anagrafe del Comune di Sora, dove è sorta una mini protesta, per i tempi di attesa troppo lunghi. ” Noi qui fuori ad aspettare, e i funzionari a ridere e a sghignazzare dentro, incuranti del fatto che qui la gente deve andare a lavoro”, queste le dichiarazioni di un cittadino che ha voluto esternare alla nostra redazione il suo rammarico. C’ è stato anche chi ha voluto far presente ai stessi dipendenti che i tempi di attesa erano troppo lunghi, invitandoli ad essere più celeri nell’ espletamento del servizio, ricevendo però risposte a mezza bocca, non proprio sintomo di educazione e cortesia, caratteristiche fondamentali per chi svolge un servizio pubblico.

