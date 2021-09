Sora – Clochard “ospite” nella sala d’attesa del Pronto Soccorso

Una storia come se ne sentono tante ultimamente, e che rispecchia perfettamente la grande difficoltà che molte persone cadute in disgrazia attraversano. E così succede che anche la sala d’attesa di un pronto soccorso si trasforma in un rifugio sicuro, caldo, senza dubbio migliore della strada. Succede a Sora, dove ormai da settimane, un uomo senza fissa dimora si rifugia nella sala di attesa del punto di primo intervento del nosocomio sorano, tra l’ indifferenza di tutti. Una storia incredibile, di cui la Direzione Sanitaria è stata portata a conoscenza, ma che per il momento non trova soluzione. Ecco noi vogliamo lanciare un appello, affinché qualcuno si interessi a questa situazione e dia a questa persona un riparo degno di un essere umano.

