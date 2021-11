Sora – Classi al freddo all’ I.T.C Baronio. Genitori sul piede di guerra

Classi al freddo e alunni in rivolta. Questa è la situazione che vivono gli studenti dell’ ITC Baronio di Sora dove causa guasto alla caldaia, le aule sono fredde e non consone al normale svolgimento delle lezioni. Nonostante i diversi appelli lanciati da ragazzi e genitori, nessun intervento risolutivo si è registrato da parte dell’ ente di Palazzo Iacobucci, fatto questo che ha indotto le classi dell’ istituto superiore a dar vita ad uno sciopero che proseguirà ad oltranza fino alla risoluzione del problema. E se le aule sono fredde, stessa cosa non si può dire degli animi dei genitori, che ora pensano a manifestare sotto il palazzo della provincia, per sollecitare un intervento da parte del Presidente Antonio Pompeo.

Foto archivio