Sora – Cittadini preoccupati dalle condizioni dello stabile del vecchio centro anziani di via Firenze

Lo stabile del vecchio centro degli anziani in via Firenze ha la copertura che si sta letteralmente sbriciolando e diversi cittadini si sono rivolti a Fare Verde provincia di Frosinone per creare attenzione sulla vicenda.

Effettivamente il tetto dello stabile di via Firenze a Sora è in uno stato pietoso e non è chiaro se la copertura contenga fibre di amianto che lo renderebbe estremamente pericoloso in quanto ubicato nel centro abitato , per la vicinanza ad una scuola e agli uffici pubblici.

Fare Verde Provincia di Frosinone chiede innanzitutto al Comune di Sora di attuare il principio di precauzione ordinando la messa in sicurezza dello stabile e l’esecuzione delle analisi dei materiali che compongono la copertura dell’immobile per accertare o escludere l’eventuale presenza di fibre di amianto. Se e ci fosse amianto nella copertura con il deterioramento dei materiali le fibre potrebbero essere trasportate dal vento su tutta la città liberando un pericoloso killer invisibile che potrebbe colpire all’improvviso chiunque.

Si spera che prevalga il buonsenso per questa incresciosa vicenda che sta turbando la vita delle persone che abitano nelle vicinanze.

Fare Verde Provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA