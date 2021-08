“Sora Città in colore”

In questi anni si è curato molto poco tutto ciò che riguarda il decoro urbano della città di Sora.

In questo aspetto rientrano anche le politiche sulle facciate delle abitazioni civili.

Un’amministrazione seria che intenda promuovere l’immagine della città e la qualità della vita dei propri cittadini deve badare anche a come si presenta l’immagine dei palazzi e delle vie, non solo la pulizia.

Se i cittadini di Sora ci daranno fiducia sarà cura della nostra amministrazione incentivare l’abbellimento delle facciate delle case e dei palazzi.

Il Comune attiverà con i principali Istituti di Credito e le ditte edili interessate, una convenzione per calmierare i costi in modo da agevolare la tinteggiatura e il rifacimento delle facciate di quegli immobili che guardano sulle principali vie cittadine.

Sarà cura dell’ufficio tecnico redigere un regolamento che indichi regole chiare da seguire per la manutenzione da eseguire.

Di contro, i cittadini, per i lavori eseguiti avranno il beneficio di vedersi riconosciuto il taglio dei tributi locali riferiti all’immobile in oggetto con l’agevolazione di pagare a rate un mutuo con uno scopo preciso.

Bisogna condividere il lavoro e collaborare tutti affinché la nostra città possa rinascere e avere speranza di un futuro migliore.

Per Luca Di Stefano Sindaco.

Comunicato stampa