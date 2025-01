Sora Città del Natale, edizione 2024 da incorniciare

È stato un Natale capace di regalare alla città atmosfere magiche e tanta allegria. Grande entusiasmo per il successo del programma “Sora Città del Natale 2024” che si è chiuso il 6 gennaio con la scenografica sfilata dei Re Magi. Un bilancio più che positivo visto il boom di presenze che si sono registrate in città nel corso delle festività.L’obiettivo è stato centrato grazie ad un’ampia e proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le tante realtà associative, i comitati, le scuole ed i cittadini che oggi il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti desiderano ringraziare di cuore.“Con la nostra programmazione abbiamo confermato il successo dell’estate e delle precedenti edizioni nel nostro natale sorano, regalando alla città tanti eventi e momenti aggregativi. Il traguardo raggiunto è frutto di un lavoro di squadra che ha visto numerose forze lavorare al fianco dell’Amministrazione Comunale. In primis gli istituti scolastici che hanno offerto tutta la loro collaborazione. Un grazie va alle associazioni: il Comitato di Quartiere n.9, l’Associazione Le Tre Valli Pro Sora2, l’Associazione Genesi, l’Associazione Sant’Antonio Forletta, l’Unione Italiana Ciechi, l’ ASD S.G. Dance, l’Associazione Via Napoli, l’Associazione Noi per San Rocco, la Banda Sinfonica Città di Sora, la Pro Loco Sora, il Comitato Sorantica, l’Associazione Bridge Inside, l’Associazione Il bagaglio delle idee, l’Associazione Le Voci del Cuore, l’Associazione Iniziativa Donne, l’Associazione Arci, l’Unione Imprese di Commercio, l’Associazione Dipendenti Ospedalieri, l’Associazione Valleradice, la C.I. Association, il Centro Studio Sorani “Vincenzo Patriarca”, l’Associazione Valle del Baronio, i Fratelli Ferraiolo, l’ASD Sora Calcio 1907, l’Associazione 03039 Ducato di Sora, il Trio B.G.M., Italian Gost Story, Associazione Il Faro, l’A.Vo.N.I.D. APS, l’Associazione La Cometa, ImpresArte, il Circolo Culturale San Luigi Gonzaga, Gemar Srl. Grazie anche a tutti gli artisti ed autori che hanno organizzato mostre e presentazioni a Sora: Tonino Bernardelli, Gianni Nicoletti, Ivana Alviani, Annamaria Perruzza, Tiziana Tomaselli, Rino Troiani e Mirella Marchione. Ringraziamo per la collaborazione gli uffici comunali, la Polizia Locale, la Protezione Civile, l’Ambiente e Salute Srl e le forze dell’ordine. L’unione ed il lavoro di squadra hanno trasformato Sora in una città viva ed accogliente, con un cuore caldo e pulsante. Dall’8 dicembre, con la grande parata di apertura delle festività, le nostre piazze hanno ospitato migliaia di cittadini e turisti ed abbiamo regalato a tante famiglie momenti carichi di emozioni ed allegria. Grazie a tutti voi!”.

