Sora Città del Natale 2023, l’8 dicembre cerimonia inaugurale

Cresce l’attesa per l’apertura ufficiale di “Sora Città del Natale 2023”. La kermesse sarà

inaugurata venerdì 8 dicembre 2023, giorno dell’Immacolata.

Questo il ricco programma della giornata:

 Ore 11.00 Stadio “C. Tomei”

Triangolare “Solidarietà e sicurezza in Comune” a favore delle Conferenze di San

Vincenzo de’ Paoli

A cura de “Gli amici della Polizia di Stato”, “Arma dei Carabinieri”, rappresentativa

del Comune di Sora, rappresentativa Commercianti di Sora

 Ore 16.00 Auditorium Vittorio De Sica

Apertura mostra M° Paola Fontana “Luce nell’Anima”

 Ore 16.30 piazza via Napoli n. 77, 79, 81

Inaugurazione della Casa di Babbo Natale

a cura dell’Associazione “Via Napoli”

 Ore 17.30 Inaugurazione di “Sora Città del Natale 2023”

Piazza Santa Restituta

Canti di Natale

“Coro Scuola Beata Maria De Mattias ” ed allievi dell’Accademia “Come d’in Canto ”

diretti dal M° Maria Teresa Reale

 Intervento Banda Sinfonica “Città di Sora”

 Accensione delle luminarie

 Ore 17.30

p.zza Indipendenza, Corso Volsci, Lungoliri Rosati, Piazza San Rocco

Grande Parata di Babbo Natale

Ore 18.30 Piazza San Rocco

“Villaggio degli Elfi” Esibizione scuole di ballo – Danze Latino Americane M°

Lorenzo Pallagros A.S.D. CITTA’ DI SORA CENTER – PassioneDANZA Ballet

Studio – Sora M° Valeria Venditti – Spettacolo Lampa&Dino “Christmas Magic Fire”

Foto con Babbo Natale Pesca a Sorpresa

Punto ristoro: Panini, Arrosticini, Crespelle, Popcorn

A cura dell’Associazione Noi per S. Rocco

 Inaugurazione Presepe a Cancèglie

A cura dell’Associazione Sorantica

 Apertura Pista di pattinaggio

 Inaugurazione del Mercatino di Natale

A cura del Comitato di Quartiere n.6

 Ore 21.00 Basilica di San Domenico Abate

Concerto inaugurale del Natale

A cura dell’Associazione “Le Voci del Cuore”. “Il programma natalizio nasce da una fusione di arte, musica, gastronomia, spettacoli, sport, solidarietà e tanto altro. L’amministrazione comunale, in sinergia con associazioni e cittadini, è pronta a firmare un altro Natale indimenticabile che ci accompagnerà fino al 7 gennaio 2024. Nel frattempo cresce l’attesa per la cerimonia di inaugurazione. Momenti clou l’accensione, in contemporanea, di tutte le luminarie natalizie e la grande parata. Le luci sono, senza dubbio, l’elemento che torna a contraddistinguere il nostro Natale. Le luminarie sul fiume e nel centro storico crescono di numero e di originalità e sono già tantissimi i turisti che ci hanno contattato per visitarle. Vi aspettiamo a Sora!” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

