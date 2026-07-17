“Sora Città del Carnevale Storico”, premiata dalla Regione Lazio l’edizione 2026

Nuovo importante riconoscimento per “Sora Città del Carnevale Storico”. La Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile ha riconosciuto il carnevale sorano meritevole di finanziamento.

Nel bando 2026 per la valorizzazione dei Carnevali storici, il Comune di Sora si è classificato al settimo posto assoluto nella graduatoria regionale e beneficerà di un finanziamento di 4.538 euro. Lo stanziamento regionale totale da assegnare era pari a 60mila euro ed è stato ripartito in somme simili a soli 12 comuni dell’intero territorio laziale.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti esprimono soddisfazione per il risultato conseguito: “ Il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio non rappresenta soltanto un supporto economico ma certifica il valore della tradizione sorana. L’avviso pubblico regionale richiede, infatti, requisiti rigorosi, tra cui la prova documentata di almeno 25 edizioni storiche. Il posizionamento di Sora tra i primi dieci carnevali del Lazio premia la costanza di una comunità che ha saputo tramandare simboli unici, come le maschere tradizionali di Cenciarella e Cenciareglie. Questo contributo istituzionale corona la trentesima edizione della manifestazione, elevandola definitivamente a patrimonio d’interesse regionale”.