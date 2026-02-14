“Sora Città del Carnevale Storico”, cresce l’attesa per la trentesima edizione

Tutto pronto per la 30° edizione di “Sora Città del Carnevale Storico”. Due giorni all’insegna della festa, della musica, del ballo e di tanto divertimento. L’organizzazione è a cura del Comitato Permanente del Carnevale del Liri e del Comune di Sora
Grande l’entusiasmo del Sindaco Luca Di Stefano e della Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti: “Vi aspettiamo a Sora per vivere un Carnevale coinvolgente ed indimenticabile che quest’anno festeggia un traguardo importante: il suo 30° compleanno. Tante forze si sono unite per dare vita ad un programma ricco ed articolato, coordinato con impegno e passione dal Comitato Permanente del Carnevale del Liri. La vera forza di “Sora Città del Carnevale storico” è proprio questa corale e proficua sinergia tra enti, associazioni, carristi, scuole ed artisti. Sfileranno ben 10 carri provenienti non solo da Sora ma da vari comuni, a testimonianza che il nostro carnevale è diventato un polo attrattore per i festeggiamenti carnevaleschi. Abbiamo dato vita ad una vera e propria rete dei carnevali del territorio che trova in Sora il suo punto di riferimento. Sarà una parata indimenticabile, arricchita dagli sbandieratori e dalla presenza di Cenciarella, la maschera tipica del nostro Carnevale che richiama le origini sorane”.
Ricco il programma di questa edizione speciale che si aprirà domenica 15 febbraio 2026 con vari appuntamenti in Piazza Santa Restituta.
A partire dalle ore 11.00 sono in programma due spettacoli del Teatro d’arte di burattini.
Alle 14.30 si esibiranno le scuole di ballo del territorio. Lo spettacolo, presentato da Ilaria Paolisso, prenderà il via alle ore 14.30. Ad esibirsi in tante trascinanti coreografie saranno: Scuola Paritaria Beata Maria De Mattias, Starlight Dance, Danza Più, Hip Hop Accademy, Asd SG Dance e Asd Centro Danza.
Alle ore 17.00 circa è prevista la grande esibizione di Blaze Dolls ed altri artisti di strada.
Martedì 17 febbraio 2026, torna la Grande Parata di Carnevale.
La sfilata sarà anticipata dalle esibizioni degli studenti del IIS Liceo Artistico Statale “Antonio Valente” e del Liceo Coreutico DAF, sul palco in Piazza Santa Restituta.
La parata, che partirà alle 15 da Via Napoli, sarà aperta dagli Sbandieratori di Cori e da Cenciarella, la maschera simbolo del carnevale sorano.
A seguire le formazioni delle seguenti scuole:
• Sbandieratori “Piccoli Sbandieratori” Istituto Comprensivo Isola Del Liri-Scuola Monte Montano
• Asilo Nido Comunale “Il Nido Dei Sogni Alberto Santucci”
• Scuola Paritaria “Beata Maria De Mattias”
• Istituto Comprensivo “Evan Gorga” Broccostella
• Scuola Monte San Giovanni Campano
• Scuola Monte San Giovanni Campano-La Lucca
• Scuola Paritaria Santa Giovanna Antida
• Scuola Formazione E Lavoro Csp Frosinone di Isola Del Liri
Sono ben 10 i carri allegorici che sfileranno:
• “I Simpson” Associazione I Mont Mie
• “Affari Tuoi” Associazione Afas
• “Lilo e Stich” Associazione Archimede – Chiaiamari
• “Pirati Dei Caraibi” – Arpino
• “Sogna, Pagliaccio, sogna” Associazione “Progetti Lucchesi”
• “Carro Caraibico” Associazione “Accademia Caraibica”
• “Il Circo” Associazione Valle Del Baronio
• “I Peccati Di Carnevale”Centro Sociale Canceglie
• “Quel circo che è la vita” Associazione Via Napoli
• “Toy Story” Contrada Colle Prato-Strangolagalli
I presentatori ufficiali della parata saranno i giornalisti Ilaria Paolisso e Luigi Gabriele.
Su Lungoliri Mazzini, per tutta la durata dell’evento, street food “TUTTI I CAPRICCI DI CARNEVALE”.
L’evento è organizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento alle direttive emanate dal Ministero dell’Interno.
L’ingresso e l’uscita del pubblico dal centro storico saranno consentiti attraverso 8 varchi presenti su: Ponte Cavalieri di Vittorio Veneto, Ponte XX Settembre, Lungoliri Rosati, Via Deci, Piazza Barea, Via Filippo Corridoni, Via Domenico Serafini, Via degli Equi.
Su Ponte di Napoli è previsto un varco riservato all’ingresso e uscita dei carri allegorici e dei mezzi autorizzati.