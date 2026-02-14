“Sora Città del Carnevale Storico”, cresce l’attesa per la trentesima edizione

Grande l’entusiasmo del Sindaco Luca Di Stefano e della Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti: “Vi aspettiamo a Sora per vivere un Carnevale coinvolgente ed indimenticabile che quest’anno festeggia un traguardo importante: il suo 30° compleanno. Tante forze si sono unite per dare vita ad un programma ricco ed articolato, coordinato con impegno e passione dal Comitato Permanente del Carnevale del Liri. La vera forza di “Sora Città del Carnevale storico” è proprio questa corale e proficua sinergia tra enti, associazioni, carristi, scuole ed artisti. Sfileranno ben 10 carri provenienti non solo da Sora ma da vari comuni, a testimonianza che il nostro carnevale è diventato un polo attrattore per i festeggiamenti carnevaleschi. Abbiamo dato vita ad una vera e propria rete dei carnevali del territorio che trova in Sora il suo punto di riferimento. Sarà una parata indimenticabile, arricchita dagli sbandieratori e dalla presenza di Cenciarella, la maschera tipica del nostro Carnevale che richiama le origini sorane”.