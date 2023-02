“Sora Città del Carnevale 2023”, si parte domenica 19 febbraio con “Città in festa”

Cresce l’attesa per “Sora Città del Carnevale 2023” che prenderà il via domenica 19 febbraio con la prima delle due giornate in programma. Comune di Sora e Comitato Permanente del Carnevale del Liri, insieme a scuole ed associazioni, stanno lavorando per regalare alla città una kermesse carnascialesca indimenticabile, all’insegna dell’allegria e del coinvolgimento. La ricca programmazione avrà il suo clou con la Grande Parata dei Carri Allegorici che si terrà martedì 21 febbraio. Domani 18 febbraio 2023, alle ore 16.00, si svolgerà il Laboratorio di Carnevale dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale di Sora. La partecipazione al laboratorio è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0776/828301. Domenica 19 febbraio 2023, fin dalla mattina, prenderà il via “Città in festa”, un ricco contenitore di eventi che accompagnerà cittadini e turisti fino a sera. Il primo degli appuntamenti è alle ore 11.00, presso il Parco “S. Chiara” con la Caccia al tesoro “Alla ricerca della Pàntasema perduta – Una domenica in famiglia!”. L’evento è promosso dal Gruppo Scout Assoraider di Sora 1 per far trascorrere ai genitori una mattinata piena di allegria con i propri figli. A partire dalle ore 14.30, il centro storico si colorerà di musica, balli, sapori e tanti spettacoli per grandi e piccini. Le attività in programma animeranno fino a sera numerose piazze e strade. Previste sfilate che raggiungeranno Piazza Santa Restituta dove, dalle ore 14.30, dopo l’esibizione del duo “Nuove Note, si susseguiranno bellissimi momenti coreografici a cura dell’Istituto Comprensivo Sora 2, del Centro Danza di Monica Lupi e della Scuola SG Dance di Silvia Gaetani. Programma di “Città in festa” – domenica 19 febbraio ’23 dalle ore 14.30 Piazza Santa Restituita Intrattenimento musicale Nuove Note a seguire si esibiranno i bambini del Comprensivo Sora 2, il Centro Danza di Monica Lupi, la SG Dance di Silvia Gaetani. Presenta l’evento la giornalista Ilaria Paolisso a partire dalle ore 14.30 Ponte di Napoli sfilata gruppi di danza “Centro Danza di Monica Lupi” e “SG Dance” di Silvia Gaetani. Piazza Esedra Animazione spettacoli Via Cittadella Karaoke Piazza Santo Spirito Artisti di Strada Spettacoli e Magia – Lampadino show Al Bar Passeri Animazione spettacoli Al Bar Camilla Intrattenimento Piazza Indipendenza Sfilata degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sora 2 a seguire Animazione Spettacoli e magie Degustazioni Piazza Esedra – Bistro ciambelle zuccherate frittella sorana Via Cittadella – Shabby wine one frappe castagnole Nei pressi di Piazza Palestro Ciambelleria Alonzi Piazza Santa Restituta – Ape Pizza da Pietro Pizzeria dei Portici Arancini Piazza Indipendenza – il Gusto frappe castagnole Calascioni.

COMUNICATO STAMPA