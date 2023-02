“Sora Città del Carnevale 2023”, kermesse ai nastri di partenza

Tutto pronto per “Sora Città del Carnevale 2023”. Il ricchissimo programma si dispiegherà su due giornate: il 19 ed il 21 febbraio. “Abbiamo lavorato con grande impegno per regalare alla nostra città un carnevale pieno di colori ed allegria dopo gli anni di stop dovuti alle misure anti Covid-19. È un nuovo ed importante tassello di quel “palinsesto culturale” che prosegue dopo il successo degli eventi estivi e di “Sora Città del natale” – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti – “Il programma della kermesse è coinvolgente e vario grazie al fondamentale apporto di scuole, associazioni, privati ed attività commerciali che hanno lavorato al nostro fianco. Un ringraziamento al Comitato Permanente del Carnevale del Liri, anima delle manifestazioni carnascialesche, che ha svolto un’opera di raccordo e coordinamento delle tantissime realtà coinvolte. Oltre alla sfilata dei carri allegorici, momento clou del Carnevale, avremo degustazioni, spettacoli, attività per i bambini, musica e tanto altro. Vi aspettiamo a Sora per vivere insieme due indimenticabili giornante di festa!” PROGRAMMA Domenica 19 febbraio 2023 Ore 11.00 parco “S. Chiara” Caccia al tesoro destinata all’interazione tra figli e genitori a cura del Gruppo Scout sez. Assorider di Sora “Alla ricerca della Pàntasema perduta” a partire dalle ore 14.30 Ponte di Napoli sfilata gruppi di danza “Centro Danza di Monica Lupi” e “SG Dance” di Silvia Gaetani. Piazza Esedra Animazione spettacoli. Via Cittadella Karaoke Piazza Santo Spirito Artisti di Strada Spettacoli e Magia. Lampadino show Piazza Santa Restituita Intrattenimento musicale Nuove Note a seguire si esibiranno i bambini del Comprensivo Sora 2. x concludere ci saranno le esibizioni del Centro Danza/SG Dance. Presenta l’evento la giornalista Ilaria Paolisso Al Bar Passeri Animazione spettacoli Al Bar Camilla Intrattenimento Piazza Indipendenza Sfilata dei bambini del Comprensivo Sora 2. a seguire Animazione Spettacoli e magie Degustazioni Piazza Esedra Bistro ciambelle zuccherate frittella sorana. Via Cittadella Shabby wine one frappe castagnole Nei pressi di Piazza Palestro Ciambelleria Alonzi Piazza Santa Restituta Ape Pizza da Pietro Pizzeria dei Portici Arancini Piazza Indipendenza il Gusto frappe castagnole Calascioni. Martedì 21 febbraio 2023 Dalle ore 15.00 via Napoli e Corso Volsci Grande Parata di Carnevale con carri allegorici a cura:  dell’Associazione Culturale “Via Napoli”  “Centro Sociale Cànceglie”  Associazione “Valle del Baronio” con la partecipazione di  Banda Sinfonica Città di Sora  gruppo folk “La Frustica “ di Faleria (Vt),  majorette “Golden Stars Sabine” di Selci,  esibizione bambini “Starlight Dance” p.zza S. Restituta  Gruppo mascherato “Le Dame” Ass. Iniziativa Donne  Sbandieratori e bambini della Scuola Primaria “Beata Maria De Mattias” di Sora, dell’Istituto S. Giovanna Antida di Sora, del Comprensivo Sora 1, dell’Asilo Nido Comunale di Sora “Il nido dei sogni Alberto Santucci”, dell’Asilo Nido “Trilli” di Broccostella, della Scuola dell’Infanzia bilingue Butterfly Institute di Sora Presenterà la grande parata la giornalista Ilaria Paolisso. Mostra fotografica “Sora Città del Carnevale” presso il Palazzo della Cultura In programma sabato 18 febbraio 2023, alle ore 16.00, il Laboratorio di Carnevale dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni. Le attività si svolgeranno presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale di Sora. Per informazioni: tel. 0776/828301. La partecipazione al laboratorio è gratuita.

COMUNICATO STAMPA