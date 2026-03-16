Sora Città che Legge: presentazione della raccolta “Racconti selvatici – Wild Tales”

Un nuovo appuntamento del programma Sora Città che Legge porterà a Sora un momento di riflessione e confronto dedicato al rapporto tra natura, territorio e comunità.

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, sarà presentata la raccolta “Racconti selvatici – Wild Tales”, a cura dell’associazione ambientalista internazionale Rewilding Apennines.

Il volume raccoglie una serie di storie nate dalla campagna #Nonavveleniamoci, promossa per contrastare gli avvelenamenti della fauna selvatica nell’Appennino centrale e sensibilizzare sull’importanza della tutela della biodiversità e della convivenza tra uomo e natura.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Sora Città che Legge, progetto del Comune di Sora sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, nato per promuovere la lettura come occasione di incontro, dialogo e partecipazione attraverso libri, autori e storie capaci di raccontare il territorio.

L’incontro sarà introdotto da Filomena Perruzza e Massimo Imbrosciano. Nel corso dell’appuntamento Maura Giallatini, educatrice e guida ambientale, dialogherà con i rappresentanti di Rewilding Apennines, che presenteranno il nuovo progetto dedicato al ritorno della natura selvaggia nell’Appennino centrale.

La presentazione si svolge inoltre nell’ambito delle iniziative legate al World Rewilding Day, giornata internazionale dedicata alla tutela degli ecosistemi e alla valorizzazione dei processi naturali.

Per L a Consigliera Manuela Cerqua, curatrice del progetto Sora Città che Legge:

«Questo incontro arricchisce il programma di Sora Città che Legge con un tema di grande attualità, capace di unire racconto, territorio e sensibilità ambientale. Un ringraziamento particolare va a Massimo Imbrosciano, che ha fortemente voluto questo appuntamento e si è dedicato con grande impegno all’organizzazione e alla cura dell’evento».

La cittadinanza è invitata a partecipare.