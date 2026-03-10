“Sora Città che Legge”: presentazione del libro “La femminanza” di Antonella Mollicone

Proseguono gli appuntamenti di “Sora Città che Legge”, il programma promosso dal Comune di Sora per diffondere la cultura della lettura attraverso incontri, dialoghi con gli autori e momenti di condivisione intorno ai libri.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, si terrà la presentazione del libro “La femminanza” di Antonella Mollicone, un’occasione d’incontro e confronto, dedicata alla letteratura e alle storie che sanno parlare al nostro tempo.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Rotary Club Frosinone, partner attivo del progetto “La lettura per tutti”, sviluppato nell’ambito di “Sora Città che Legge”, il programma che mette in rete biblioteca, museo, scuole, associazioni e realtà culturali del territorio con l’obiettivo di promuovere la lettura come pratica diffusa e condivisa.

L’incontro sarà introdotto da Mario Prata, Presidente del Rotary Club Frosinone, e da Manuela Cerqua, Consigliera comunale delegata a Biblioteca, Museo ed Archivio Storico.

A dialogare con l’autrice sarà Sara Caramanica, mentre Ida Maurano accompagnerà il pubblico con alcune letture tratte dal volume, contribuendo a rendere la presentazione un momento di partecipazione e coinvolgimento.

L’appuntamento si propone come una presentazione diversa e appassionante, in cui il racconto del libro si intreccerà con voci, riflessioni e letture, offrendo al pubblico un’esperienza viva e partecipata.

Il progetto “Sora Città che Legge” è sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura.