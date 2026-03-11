Sora Città che Legge: al via i laboratori di scrittura creativa e biblioterapia per i giovani e adulti

Proseguono le attività di Sora Città che Legge con l’avvio dei laboratori di scrittura creativa e biblioterapia, inseriti nel progetto “Un incontro di libri. La lettura per tutti”, promosso dal Comune di Sora e finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa è rivolta ad adulti e ragazzi dai 15 anni in su e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, confronto ed espressione personale, nel quale la lettura e la scrittura possano diventare strumenti di crescita, consapevolezza e inclusione.

I laboratori, che sono realizzati a cura dell’Associazione Il Faro ODV, realtà attiva nel territorio nel campo del sostegno educativo e sociale, si svolgeranno ogni sabato dalle ore 15:30, a partire dal 21 marzo 2026, presso la Ludoteca Fortezza dei Sogni, in via Conte Canofari a Sora, e saranno curati da Laura Pompilio.

Il percorso prevede incontri settimanali durante i quali i partecipanti saranno guidati in attività di scrittura creativa e narrazione, attraverso esercizi di storytelling, composizione di racconti, poesie e testi autobiografici. Accanto alla scrittura, gli incontri includeranno momenti di lettura guidata e biblioterapia, dedicati a temi come la resilienza, il cambiamento e la crescita personale.

La consigliera delegata a Biblioteca, Museo ed Archivio Storico Manuela Cerqua sottolinea il valore dell’iniziativa: «Con questo progetto continuiamo a costruire concretamente una comunità che riconosce nella lettura uno strumento di crescita, consapevolezza e libertà. I laboratori di scrittura creativa e biblioterapia offrono ai ragazzi uno spazio autentico di espressione e di ascolto, dove le parole diventano occasione di confronto e di riscoperta di sé. È questo il senso più profondo di Sora Città che Legge: portare i libri là dove possono davvero fare la differenza nella vita delle persone. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Il Faro e ad Armando Caringi per l’impegno e la sensibilità con cui accompagnano i giovani in percorsi di crescita e di inclusione. La collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio è la chiave per costruire opportunità concrete per le nuove generazioni».

Con questa nuova iniziativa Sora Città che Legge continua a promuovere il libro come strumento di cultura, partecipazione e inclusione sociale, rafforzando la rete di collaborazioni tra istituzioni e associazioni del territorio.