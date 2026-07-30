“Sora Città che Legge 2025-2026”: tutto pronto per l’evento conclusivo

Martedì 4 agosto, alle ore 21.30, Piazza Mayer Ross ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Sora Città che Legge 2025-2026”, al termine di un anno di iniziative che hanno trasformato la lettura in un’occasione di incontro, partecipazione e crescita per l’intera comunità.

Lo spettacolo, ideato appositamente per questa serata dal direttore artistico Luca Mascolo, sarà un racconto corale fatto di parole, musica, bellezza e riflessioni su Sora, sulla lettura e sulla letteratura.

In scena Luca Mascolo e Ida Maurano, accompagnati dal quartetto d’archi Musici Lirienses, composto da Alessandro Cedrone, Gizem Aytüre, Roberta Palmigiani e Donato Cedrone. Presenta l’evento Ilaria Paolisso.

A chiudere la serata sarà un gesto semplice ma profondamente simbolico: tutto il pubblico sarà invitato a partecipare a un vero e proprio rito di comunità, leggendo insieme le celebri terzine dedicate a Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno di Dante.

«Un anno fa abbiamo iniziato questo percorso con l’idea che la lettura potesse diventare uno strumento per costruire comunità. La Biblioteca comunale è stata il cuore di questo cammino: non soltanto un luogo in cui custodire libri, ma uno spazio vivo, aperto, capace di accogliere persone, idee, linguaggi ed esperienze diverse. Intorno alla Biblioteca e attraverso le tante attività realizzate in città sono nate nuove relazioni e sono stati coinvolti bambini, ragazzi, famiglie e lettori di ogni età. Questa serata non sarà soltanto il punto conclusivo di un progetto, ma uno spettacolo corale e, soprattutto, un invito a continuare. Perché una città che legge è una città che cresce, dialoga e costruisce insieme il proprio futuro.» dichiara Manuela Cerqua, Consigliera Comunale delegata a Biblioteca, Museo ed Archivio storico.