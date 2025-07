Sora – Cippitelli (FI): “La nostra città inserita nella Zona Logistica Speciale della Regione Lazio”

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Sora accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’inserimento della nostra città nella Zona Logistica Speciale (ZLS) della Regione Lazio. Si tratta di un risultato di straordinaria importanza, che permetterà al territorio di accedere a un sistema di agevolazioni fiscali e incentivi mirati allo sviluppo economico e alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali.

L’ingresso nella ZLS rappresenta un’opportunità concreta per restituire attrattività al nostro tessuto economico e sociale, favorendo l’insediamento di nuove imprese, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un sentito ringraziamento va al Senatore Claudio Fazzone per il sostegno costante e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle istanze provenienti dal territorio. Il suo impegno è stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante traguardo.

L’Amministrazione auspica ora che il Governo completi al più presto l’iter normativo necessario, così da rendere pienamente operative le disposizioni previste e rendere concretamente accessibili gli incentivi a favore di imprese e investitori.

Il Segretario Sergio Cippitelli