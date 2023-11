Sora – Ciociaria Cuore 2023, partono i lavori del Congresso

Avrà inizio oggi, venerdì 17 novembre, presso il Palazzo della Cultura, a Sora, la due giorni congressuale Ciociaria Cuore 2023, giunta alla XVII edizione, che prevede due giornate di studio ed approfondimento sulla cura delle patologie cardiache. Il congresso, articolato in sessioni e tavole rotonde, sarà presieduto dal prof. Francesco Fedele e curato dalla segreteria scientifica composta da: Valerio Pecchioli, Maria Paola Gemmiti, Maria Pia Corsi, Nazzareno Lomartire, Chiara Basile. L’evento è patrocinato dalla ASL di Frosinone, dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, dal Comune di Sora e dalla Provincia di Frosinone.

Il primo ciclo di lavori prevede incontri formativi per le professioni infermieristiche, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15, si darà inizio alle letture ed alle tavole rotonde. Alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, si terrà la cerimonia inaugurale del congresso alla quale interverranno il prof. Francesco Fedele, il dott. Fabrizio Cristofari – presidente Ordine dei Medici di Frosinone, il dott. Stefano Brighi – direttore Dipartimento Scienze Mediche ASL di Frosinone.

Subito dopo si terrà la sessione inaugurale, sul tema Hearth Failure, preserved middle and reduced.

Sabato 18 novembre, si farà ritorno presso la sede del Palazzo della Cultura, a partire dalle ore 8.30, con le sessioni parallele, tavole rotonde e letture magistrali, per arrivare poi alla conclusione alle ore 14.

“Quest’anno il congresso Ciociaria cuore 2023 si tiene a Sora – affermano gli organizzatori – ed è per noi una grande soddisfazione. Il tema del congresso sarà legato allo scompenso cardiaco, una patologia di grande attualità in questi ultimi tempi. Il reparto di cardiologia dell’ospedale di Sora ha una sezione che si occupa dello scompenso cardiaco, e siamo contenti di ospitare in questa due giorni congressuale esperti di cardiologia sia del nostro territorio che provenienti da tutta Italia” – concludono.

Tutte le sessioni in plenaria, saranno trasmesse in diretta streaming al seguente link: https://youtube.com/live/bYJAl2WVePc?feature=share e sulla pagina Facebook Ciociaria Cuore ODV.

Un evento di notevole spessore scientifico, ospitato nelle Sale del Comune di Sora, che vedrà momenti di approfondimento e confronto tra gli esperti di cardiologia.

COMUNICATO STAMPA