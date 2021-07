Sora, cinghiali in cerca di cibo nei pressi del cimitero

Il fenomeno dei cinghiali che arrivano sulle nostre strade per accaparrarsi del cibo ormai stai diventando sempre di più frequente, tanto che da diverso tempo stanno facendo visita anche nella città volsca. L’ultima volta sono stati avvistati ieri sera dietro al cimitero comunale di Sora, in via Sant’Antonio Forletta dove alcuni residenti hanno incontrato i cinghiali. Fare massima attenzione specialmente nelle ore notturne che si possono incontrare nelle strade cittadine, in special modo per chi è alla guida onde evitare spiacevoli incontri che possono essere pericolosi per se stessi, per gli altri e per gli animali.Un appello a chi si deve occupare del problema ormai diventato annoso in special modo nel periodo estivo.

