Sora – “Cinema sotto le stelle dei ragazzi”, al via le proiezioni all’aperto

Nel mese di luglio saranno quattro gli appuntamenti dedicati ai giovanissimi con la rassegna “Cinema sotto le stelle per i ragazzi”, promossa dal Comune di Sora. Il cinema all’aperto sarà ospitato nella scalinata della Cattedrale Santa Maria Assunta. Si parte mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 21.00, con la proiezione di “Coco”, il film d’animazione Disney Pixar. “Nel cartellone dei nostri eventi non poteva mancare il cinema di qualità per i ragazzi – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano ed il Vice Sindaco Maria Paola Gemmiti – Abbiamo voluto pensare, nel calendario del Luglio Sorano, ai nostri giovani che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti le chiusure e la privazione della socialità. Con il cinema all’aperto, nella bella cornice della scalinata della Cattedrale, offriremo momenti di condivisione, di incontro e di svago alle nostre famiglie. Sarà una preziosa occasione per sperimentare il piacere di guardare un film tutti insieme”. La programmazione per il mese di agosto sarà resa nota successivamente.

COMUNICATO STAMPA

