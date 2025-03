Sora, cimitero senza custode nel pomeriggio: Altobelli solleva il problema

La gestione del cimitero comunale di Sora torna al centro delle polemiche. Dopo gli episodi degli ultimi giorni, che hanno evidenziato criticità soprattutto nell’orario pomeridiano, il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia, Federico Altobelli, ha denunciato la situazione e chiesto un intervento immediato.

Un cimitero senza custode: il problema dell’orario pomeridiano

Dalle 13 alle 17, il cimitero comunale resta privo di personale incaricato. Questo vuoto ha già causato disagi gravi, come accaduto la scorsa settimana, quando una bara è rimasta fuori dal cancello perché il cimitero era chiuso. “Non deve più succedere”, ha dichiarato Altobelli, definendo la situazione inaccettabile.

Il problema non riguarda solo le visite dei cittadini, ma anche i servizi funebri. “Non è pensabile che un carro funebre non possa accedere per la sepoltura”, ha sottolineato il consigliere, ricordando che i cittadini pagano tasse elevate per i servizi cimiteriali, senza però ottenere un’adeguata assistenza.

Le soluzioni proposte

Secondo Altobelli, le opzioni per risolvere questa emergenza sono due:

Assegnare subito un addetto al cimitero nel pomeriggio, garantendo la presenza di personale per la gestione delle pratiche e delle sepolture. Prendere atto del fallimento amministrativo, con tutte le conseguenze del caso, tra cui il rischio di ulteriori disagi per le famiglie in lutto.

Il consigliere ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per porre rimedio a una situazione che sta suscitando indignazione tra i cittadini.

Come risponderà il Comune? Arriverà una soluzione concreta o il problema resterà irrisolto?

Restiamo in attesa di sviluppi.