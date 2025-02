Sora, cimitero chiuso alle 16: il carro funebre resta fuori

Un episodio surreale e inaccettabile si รจ verificato ieri pomeriggio al cimitero di Sora. Alle ore 16, il cancello dโ€™ingresso era chiuso e un carro funebre รจ rimasto bloccato allโ€™esterno, impossibilitato a entrare per la sepoltura. Unโ€™immagine che lascia increduli e che solleva interrogativi sulla gestione del camposanto cittadino.

Secondo le segnalazioni ricevute, la chiusura anticipata avrebbe impedito il regolare svolgimento di una cerimonia funebre, costringendo i presenti ad attendere lโ€™intervento di un addetto per lโ€™apertura. Una situazione che non solo crea disagio ai familiari del defunto, ma rappresenta anche una grave mancanza di rispetto nei confronti di chi sta vivendo un momento di dolore.

La domanda sorge spontanea: perchรฉ il cimitero era chiuso in un orario in cui dovrebbe essere accessibile? Si รจ trattato di un disguido o di un nuovo regolamento passato sotto silenzio? In ogni caso, un episodio del genere non puรฒ e non deve ripetersi.

Chiediamo alle autoritร competenti di fare chiarezza e garantire che il cimitero di Sora sia gestito con lโ€™attenzione e il rispetto che i cittadini meritano.

