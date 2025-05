Sora – “Cicerone. Ultimo Atto”, all’Abbazia di San Domenico, un racconto multimediale tra storia e suggestioni

Prosegue la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, ideata e coordinata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa, promossa dal Comune di Sora con il sostegno della Regione Lazio (L.R. 15/2014) e il patrocinio della Provincia di Frosinone.

Dopo il successo del primo appuntamento al Museo della Media Valle del Liri, sabato 10 maggio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Domenico, sarà presentato lo spettacolo multimediale “Cicerone. Ultimo Atto”, ideato dall’archeologo Gian Matteo Matullo e dall’esperta in comunicazione Chiara Bocchino.

Lo spettacolo trae spunto dalla narrazione dello storico Plutarco sugli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone, assassinato nella sua villa del Formianum, nei pressi dell’antica via Appia. Attraverso una coinvolgente narrazione dal vivo condotta dall’archeologo Gian Matteo Matullo, arricchita da suggestive ambientazioni sonore e videoproiezioni sulla struttura muraria dell’Abbazia, il pubblico vivrà un’esperienza immersiva e coinvolgente.

“Abbiamo scelto di inserire questo spettacolo nel calendario della rassegna perché rappresenta perfettamente il senso profondo del progetto – ha dichiarato Manuela Cerqua, consigliera comunale delegata alla Biblioteca. Museo ed Archivio Storico – Il principale obiettivo è riportare al centro dell’attenzione i luoghi del nostro patrimonio, arricchendoli con narrazioni emozionanti e accessibili a tutti. Con “Cicerone. Ultimo Atto” raccontiamo una storia fortemente radicata nella nostra identità territoriale, attraverso un linguaggio contemporaneo che riesce a coinvolgere sia gli adulti sia i più giovani, valorizzando al tempo stesso un sito straordinario come l’Abbazia di San Domenico. Ringrazio sin da ora Don Felice per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate anche in questa occasione”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.