Sora – Ciao Comandante, Colonnello RUGGIERO DIMATTEO

Di Augusto D’Ambrogio.

Il giorno 12 luglio 2023, è venuto a mancare presso l’Ospedale F. Spaziani di Frosinone il Colonnello RUGGIERO DIMATTEO di anni 75.

Caro Comandante tanti sono i ricordi che mi legano a te e i diversi campo di addestramento fatti insieme, spesso fianco a fianco e dividendo l’alloggio.Una notizia che mi rattrista moltissimo e inaspettata. Elencare tutti i ricordi che mi legano a te è impossibile perchè ne sono tanti e resteranno sempre nel mio cuore con tanto affetto. La nostra amicizia è stata sempre sincera sia nella vita militare che in quella di tutti i giorni.Mi stringo al dolore di tutta la tua famiglia, alla signora Mariagrazia e ai tuoi figli. Caro Comandante mi mancherà tanto quella canzone che spesso cantavi fino alla nausea, anche se non eri molto intonato e mi dicevi: “Ti piace Augusto?” e io ti dicevo “La suoni e la canti benissimo”. (Questa foto me l’hai mandata tu un pò di tempo fa)

Ciao Comandante, con affetto il tuo caro amico Augusto.

Correlati