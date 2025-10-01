SORA, CIACCIARELLI: «TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEI QUARTIERI PONTRINIO E SAN GIULIANO»

«Grazie alla stretta sinergia messa in campo tra la Regione Lazio ed il Comune di Sora attraverso la definizione di un apposito protocollo di intesa per il completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di Zona per un importo di complessivi 900mila euro, siamo giunti, nei termini previsti, alla conclusione dei lavori programmati per il quartiere Pontrinio. Dopo l’ultimazione dei lavori nel quartiere San Giuliano, con la definizione dell’intervento previsto nell’area di Pontrinio siamo riusciti a giungere alla piena e finale concretizzazione del protocollo stipulato con il comune di Sora, consentendo così di riscattare, dopo anni di degrado, importanti aree abitative attraverso la realizzazione delle dovute opere di urbanizzazione primaria e secondarie. Ringrazio il sindaco Luca Di Stefano, il consigliere comunale Lino Caschera, e tutta l’amministrazione comunale per l’ottima sinergia volta al raggiungimento dell’obiettivo».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative e alla Case popolari della Regione Lazio.

