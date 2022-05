Sora, chiudono illegalmente bocchetta di irrigazione dell’acqua: danni alle coltivazioni

Nella zona sud della città volsca è successo un fatto che ha lasciato alcuni residenti indignati. In un terreno dove c’è una bocchetta d’irrigazione dell’acqua della Conca, alcuni utenti avevano bloccato un lato con con una catena e un lucchetto illegalmente, perché non si può fare per legge, in modo tale da poter usufruire solo loro dell’acqua. Fino a quando l’acqua non c’è stata nessuno si è accorto di tutto ciò, ma stamattina quando l’acqua della Conca è tornata,per la forte pressione la bocchetta si è rotta e l’acqua a pressione è finita nel terreni coltivato di altri confinanti rovinando tutta la coltivazione. È stata avvertita la Conca che è intervenuta chiudendo l’acqua per quella bocchetta e sta indagando per risalire ai responsabili, intanto alcuni proprietari dei terreni circostanti si riservano di esporre denuncia alle autorità competenti.

Correlati