Sora, Cerqua: “La ricchezza di un territorio è anche grazie alle associazioni”

L’altra sera, alla fine di una rappresentazione, ascoltavo le parole di chi presentava, di chi ringraziava e di chi applaudiva, e riflettevo: è necessario ricollegare la politica e le organizzazioni del territorio ai cittadini, operare per ag­gregare e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.

La “ricchezza” di un territorio si misura anche dalla presenza delle associazioni che ne coinvolgono gli abitanti e ne tengono vivo il tessuto sociale, attraverso iniziative culturali, sportive, enogastronomiche e solidali.

In queste sere estive, dopo chiusure, restrizioni e distanziamenti sociali, un intero territorio, dai paesini alle città, dal centro alle periferie, è tornato a vivere.

A fronte dell’attenzione che, per il ruolo che rivesto in Consiglio, metto anche in questo campo, non risparmiando critiche laddove necessario, sento forte il dovere di ringraziare tutti i volontari del terzo settore che, con passione, entusiasmo e sacrificio, mettono il proprio sapere e il proprio tempo a disposizione di un’intera comunità.

Loro sono, oggi più che mai, una risorsa fondamentale, anche per il sostegno che sanno garantire al settore pubblico in tutti i campi, nonostante troppo spesso non vi siano risorse a disposizione.

Allora il mio grazie sincero va alle compagnie teatrali, alle associazioni sportive, culturali e sociali, all’Università Popolare, con i suoi corsi ed eventi di spessore, a Noi per San Rocco, che ci ha insegnato la solidarietà e l’accoglienza, a I Ragazzi del Faone che nella notte di San Giovanni hanno illuminato il cuore di Sora, a chi ha realizzato l’Infiorata, all’Onlus Il Faro, che ci ha stupito ogni volta, ai centri di solidarietà, come L’Alberone, a quelli di ascolto per le donne, come S.O.S Donna, a chi ha saputo rianimare il centro storico, a Sorantica, alla Be Magic Eventi e Alessio Simoncelli, che hanno riportato a Sora lo Street Food vincendo un’ambiziosa scommessa, all’infaticabile e sempre presente Iniziativa Donne, che di scommesse ne ha vinte ben 10 con l’edizione di quest’anno, agli artisti di ogni genere, e a tutti quelli che qui non posso citare.

Grazie anche agli sponsor privati, senza i quali nulla sarebbe stato possibile, agli infaticabili operai comunali che hanno lavorato ben oltre gli orari previsti e alla Polizia Municipale. Grazie soprattutto ai sorani che hanno risposto a tutte queste sollecitazioni e dato tanta soddisfazione a chi per questo ha tanto lavorato.

Manuela Cerqua Consigliere Comunale COMUNICATO STAMPA