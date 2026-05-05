Sora – Cerimonie XX Anniversario del Mar.Ca. Luca Polsinelli

La Città di Sora ha celebrato solennemente, stamani, il ventesimo anniversario della

scomparsa del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano caduto, il 5

maggio 2006, in un attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan.

Le cerimonie hanno preso il via alle ore 9.00, presso il Palazzetto dello Sport “Luca

Polsinelli”, con gli interventi istituzionali di saluto, alla presenza della famiglia Polsinelli, di

numerosissime autorità militari e civili e delle associazioni combattentistiche.

Hanno preso la parola il Sindaco Luca Di Stefano, la Consigliera delegata all’Istruzione

Francesca Di Vito, il Ten. Col. Federico Salvador per il IX Rgt. Alpini de L’Aquila, Virgilio

Franco in rappresentanza dell’A.N.A. Gruppo Sora.

Il Primo Luogotenente Jonny Ciullo ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione

dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Ilaria Paolisso, si è svolta la

premiazione della XVII edizione del Concorso “Luca Polsinelli: un uomo, un alpino, una

vita donata”, rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della città di Sora.

Gli elaborati in concorso sono stati valutati da una giuria di altissima qualità: il Presidente

Prof. Lucio Meglio, la Prof.ssa Diana Carnevale ed il Prof. Giuseppe Ruggeri.

La cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni del Coro Alpino “Padre Mario” da

Castelvecchio Subequo (AQ) diretto dal M° Vincenzo Vivio.

All’interno del Cimitero Comunale, alle ore 11.15, ha preso il via il secondo momento della

cerimonia presenziato dal Sindaco Luca Di Stefano. Sono stati resi gli onori militari in armi

con la deposizione delle corone presso la Tomba Monumentale del Mar. Ca. Luca

Polsinelli ed a seguire, nella Cappella del Cimitero, è stata celebrata la santa messa.

Di seguito elenco delle menzioni e premi assegnati:

MENZIONI

PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI Elaborato: COR HADEO: il coraggio e la capacità di

affrontare la realtà con il cuore

Classe V U – Scuola primaria Beata Maria De Mattias

Insegnante di riferimento: Irene Forletta

Elaborato: Buio di guerre…tracce di Luca

Alunni: Razvan Dimitrie Iamandei e Giulio Peticca – Classe III A – Istituto Comprensivo

Sora II – Scuola Carnello

Insegnante di riferimento: Prof.ssa Danila Paolisso

Elaborato: Il cammino di Luca

Alunni: Aurora Malasomma e Alessandro Polselli – Classe II A Scuola Secondaria I Grado

“G. Rosati”

Insegnante di riferimento: Prof.ssa Sara Scarpetta

Elaborato: “ L’albero della vita radici di memoria, rami di futuro”

Classe IV – Sez. A-B-C-D Scuola Primaria “ A. Carbone”

Insegnanti di riferimento: Elena Petricca, Valentina Isola e Maria Rosaria Burdiat

PREMI

Scuole Primarie

Ambito Arti figurative e tecniche varie

I PREMIO E PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI

Elaborato: Impronte di pace: piccole voci verso l’orizzonte

Classe II C – Scuola primaria “Achille Lauri”

Insegnanti di riferimento: Claudia Venditti, Gisella Angeloni e Elia Tomassi

Scuole Secondarie I Grado

Ambito Letterario

I PREMIO E PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI

Elaborato: Lettere dal fronte: segni e sogni di pace

Classe III E – Scuola Sec. I grado “Facchini”

Insegnante di riferimento: Prof.ssa Rita Nicoletti

Ambito Arti figurative e tecniche varie

I PREMIO ex aequo

Elaborato: Orme di pace

Tutte le classi Prime – Scuola Secondaria I Grado “G. Rosati”

Insegnanti di riferimento: Prof.ssa Rosanna Conti, Prof. Gianluca Carbone e Prof.ssa

Nadia Di Scanno

I PREMIO ex aequo

Elaborato: A te soldato

Classe II B – Scuola Sec. I grado “Facchini”

Insegnanti di riferimento: Prof.ssa Alessia Tomasso, Prof.ssa Barbara Gabriele e Prof.

Michelangelo De Nes

Scuole Secondarie II Grado

Ambito Letterario

I PREMIO

Elaborato: Sotto il cielo e oltre il deserto

Classe IV B – Liceo Classico “Vincenzo Simoncelli”

Insegnanti di riferimento: Prof.sse Daniela Montuori e Antonella Speranza

Ambito Arti figurative e tecniche varie

I PREMIO EX AEQUO

Elaborato: Frantume

Alunna: Emma Daniela Pintori – Classe V B – Liceo Artistico “A. Valente”

Insegnante di riferimento: Prof. Olga De Gasperis

I PREMIO EX AEQUO e PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI

Elaborato: Il coraggio della pace: sulle orme di Luca Polsinelli

Classe III B – Liceo Artistico “A. Valente”

Insegnante di riferimento: Prof. Fabio Landolfi