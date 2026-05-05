Sora – Cerimonie XX Anniversario del Mar.Ca. Luca Polsinelli

La Città di Sora ha celebrato solennemente, stamani, il ventesimo anniversario della
scomparsa del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano caduto, il 5
maggio 2006, in un attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan.
Le cerimonie hanno preso il via alle ore 9.00, presso il Palazzetto dello Sport “Luca
Polsinelli”, con gli interventi istituzionali di saluto, alla presenza della famiglia Polsinelli, di
numerosissime autorità militari e civili e delle associazioni combattentistiche.
Hanno preso la parola il Sindaco Luca Di Stefano, la Consigliera delegata all’Istruzione
Francesca Di Vito, il Ten. Col. Federico Salvador per il IX Rgt. Alpini de L’Aquila, Virgilio
Franco in rappresentanza dell’A.N.A. Gruppo Sora.
Il Primo Luogotenente Jonny Ciullo ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione
dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.
Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Ilaria Paolisso, si è svolta la
premiazione della XVII edizione del Concorso “Luca Polsinelli: un uomo, un alpino, una
vita donata”, rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della città di Sora.
Gli elaborati in concorso sono stati valutati da una giuria di altissima qualità: il Presidente
Prof. Lucio Meglio, la Prof.ssa Diana Carnevale ed il Prof. Giuseppe Ruggeri.
La cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni del Coro Alpino “Padre Mario” da
Castelvecchio Subequo (AQ) diretto dal M° Vincenzo Vivio.
All’interno del Cimitero Comunale, alle ore 11.15, ha preso il via il secondo momento della
cerimonia presenziato dal Sindaco Luca Di Stefano. Sono stati resi gli onori militari in armi
con la deposizione delle corone presso la Tomba Monumentale del Mar. Ca. Luca
Polsinelli ed a seguire, nella Cappella del Cimitero, è stata celebrata la santa messa.
Di seguito elenco delle menzioni e premi assegnati:
MENZIONI
PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI Elaborato: COR HADEO: il coraggio e la capacità di
affrontare la realtà con il cuore
Classe V U – Scuola primaria Beata Maria De Mattias
Insegnante di riferimento: Irene Forletta
Elaborato: Buio di guerre…tracce di Luca
Alunni: Razvan Dimitrie Iamandei e Giulio Peticca – Classe III A – Istituto Comprensivo
Sora II – Scuola Carnello
Insegnante di riferimento: Prof.ssa Danila Paolisso
Elaborato: Il cammino di Luca
Alunni: Aurora Malasomma e Alessandro Polselli – Classe II A Scuola Secondaria I Grado
“G. Rosati”
Insegnante di riferimento: Prof.ssa Sara Scarpetta
Elaborato: “ L’albero della vita radici di memoria, rami di futuro”
Classe IV – Sez. A-B-C-D Scuola Primaria “ A. Carbone”
Insegnanti di riferimento: Elena Petricca, Valentina Isola e Maria Rosaria Burdiat
PREMI
Scuole Primarie
Ambito Arti figurative e tecniche varie
I PREMIO E PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI
Elaborato: Impronte di pace: piccole voci verso l’orizzonte
Classe II C – Scuola primaria “Achille Lauri”
Insegnanti di riferimento: Claudia Venditti, Gisella Angeloni e Elia Tomassi
Scuole Secondarie I Grado
Ambito Letterario
I PREMIO E PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI
Elaborato: Lettere dal fronte: segni e sogni di pace
Classe III E – Scuola Sec. I grado “Facchini”
Insegnante di riferimento: Prof.ssa Rita Nicoletti
Ambito Arti figurative e tecniche varie
I PREMIO ex aequo
Elaborato: Orme di pace
Tutte le classi Prime – Scuola Secondaria I Grado “G. Rosati”
Insegnanti di riferimento: Prof.ssa Rosanna Conti, Prof. Gianluca Carbone e Prof.ssa
Nadia Di Scanno
I PREMIO ex aequo
Elaborato: A te soldato
Classe II B – Scuola Sec. I grado “Facchini”
Insegnanti di riferimento: Prof.ssa Alessia Tomasso, Prof.ssa Barbara Gabriele e Prof.
Michelangelo De Nes
Scuole Secondarie II Grado
Ambito Letterario
I PREMIO
Elaborato: Sotto il cielo e oltre il deserto
Classe IV B – Liceo Classico “Vincenzo Simoncelli”
Insegnanti di riferimento: Prof.sse Daniela Montuori e Antonella Speranza
Ambito Arti figurative e tecniche varie
I PREMIO EX AEQUO
Elaborato: Frantume
Alunna: Emma Daniela Pintori – Classe V B – Liceo Artistico “A. Valente”
Insegnante di riferimento: Prof. Olga De Gasperis
I PREMIO EX AEQUO e PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI
Elaborato: Il coraggio della pace: sulle orme di Luca Polsinelli
Classe III B – Liceo Artistico “A. Valente”
Insegnante di riferimento: Prof. Fabio Landolfi
Sora – Cerimonie XX Anniversario del Mar.Ca. Luca Polsinelli
La Città di Sora ha celebrato solennemente, stamani, il ventesimo anniversario della