Kira è una simpatica cucciola meticcia di 4 mesi. Purtroppo i padroni non possono più tenerla, ed è necessario trovare uno stallo definitivo per evitare che questa dolcissima cagnolina finisca in canile. Docile ed affettuosa, abituata alla presenza di bambini. Ci appelliamo ai nostri lettori affinché tutti insieme, si possa trovare una casa a Kira.

Correlati