Sora, Centro Anziani,“’Gnore Peppe”oggi riapre al pubblico

Ha riaperto, stamani, le porte al pubblico il Centro Anziani “’Gnore Peppe”. Il Sindaco Roberto De Donatis, alle ore 11.00, ha portato i suoi saluti ai numerosi iscritti presenti presso la struttura.“Oggi è un giorno di gioia per i nostri anziani che, per oltre un anno e mezzo, sono stati privati dei momenti di aggregazione e dei rapporti interpersonali a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ora è il momento di far ripartire il Centro nel modo migliore, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle regole della convivenza civile” ha detto il Sindaco Roberto De Donatis.

comunicato stampa