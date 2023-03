Sora – Centro Anziani “Gnore Peppe”, il Comune cerca Aps per la gestione della struttura

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per individuare un’associazione di promozione sociale (Aps) alla quale affidare la gestione del Centro sociale Anziani “Gnore Peppe”. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato alle Politiche Sociali Fausto Baratta: “Daremo in gestione il Centro Anziani per mezzo di una convenzione di durata biennale. L’APS che si occuperà della struttura dovrà organizzare attività rivolte agli anziani, favorire lo sviluppo culturale e la vita associativa, concorrere a prevenire ed eliminare le cause di emarginazione, superando le condizioni di isolamento e di disagio psicologico e sociale, promuovere la cultura del valore della vita e della sua qualità”. Le associazioni interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (compilata su apposito modulo e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 03/04/2023 con una delle seguenti modalità:  Consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo dell’Ente, in Corso Volsci n. 111;  Spedizione a mezzo pec all’indirizzo: comunesora@pec.it. Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti:  oggetto esclusivo o prevalente relativo alla gestione di un centro anziani;  oltre il 70% dei soci devono essere residenti a Sora;  iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 – Codice del Terzo settore.

