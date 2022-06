Sora – Centro Anziani “Gnore Peppe”: grande serata di aggregazione

Questa sera presso il Centro Anziani “Gnore Peppe” il Presidente Ennio Soccodato e il Commissario Federico Colucci con una serata a tema, hanno organizzato una festa all’insegna della gioiosita’ e della spensieratezza con una degustazione di tagliolini e fagioli,rigorosamente fatti in casa dal gentil sesso e con affettati dolci innaffiati da un buon vino bianco, accompagnato il tutto da un complesso musicale tutto dal vivo. Graditi ospiti della serata, il Consigliere Regionale Loreto Marcelli, il Dott. Nota responsabile della farmacia Comunale e Mister Sandro Recchia del Città di Sora Futsal .Tanta l’affluenza da parte degli anziani del centro e non solo. Il centro anziani non e’ nuovo ad iniziative di aggregazione per quanto riguarda la terza eta’, un plauso alla dirigenza del centro.

