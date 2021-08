Sora – Centro anziani “Gnore Peppe” commissariato, nominato Federico Colucci

Su disposizione del sindaco Roberto De Donatis, il centro anziani “Gnore Peppe” in via Camangi è stato commissariato. Il commissario nominato è il sig. Federico Colucci, che rimarrà in carica fino alle elezioni del prossimo direttivo. La decisione del sindaco è scaturita dal fatto che gli organi statutari erano ormai decaduti,visto che lo statuto del centro anziani prevede che gli stessi devono durare tre anni. Il Commissario si occuperà della gestione ordinaria del centro anziani con sede in via Camangi. Il signor

Colucci persona stimata e capace ha appreso la notizia con estrema soddisfazione.

Correlati