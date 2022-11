Sora – Cento anni del Baronio, un secolo di storia

Sabato 26 Novembre ore 10:00 – Auditorium “Cesare Baronio”- Sora

Una celebrazione per ricordare e guardare al futuro

“L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cesare Baronio” festeggia i 100 anni dalla sua nascita. Ha formato tantissimi giovani del nostro territorio. Un plauso ed un ringraziamento a tutti i Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale Ata che hanno contribuito ad “arricchire l’umanità” con la loro dedizione, competenza e professionalità spesa per la crescita delle giovani generazioni”. Queste le intense parole della Dirigente Scolastica, Cav. Rosella Puzzuoli, che riassumono l’importanza di una Scuola che cento anni fa apriva, per la prima volta, le sue porte. Una solida realtà che ha rappresentato e rappresenta per Sora e per i comuni limitrofi, un punto di riferimento. “Ammirazione e congratulazioni a tutti quegli studenti, e sono molti, che si sono distinti per merito ricoprendo cariche di alta levatura dapprima in ambito economico e dell’edilizia, successivamente anche assistenziale, enogastronomico e della ristorazione” – ha poi continuato la Dirigente.

In un secolo di attività scolastica, sarebbe davvero impossibile ricordare, uno ad uno, tutti gli studenti che si sono avvicendati sui banchi di questo Istituto intitolato ad una delle più importante personalità della città di Sora, il Cardinale Cesare Baronio.

E sabato mattina il Prof. Dott. Paolo Pellegrino, docente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, terrà una lezione su un tema di sempre grande attualità: “Le sfide educative”. L’evento culturale, aperto a tutti coloro che vorranno prendervi parte, sarà il fulcro intorno a cui ruoteranno le esperienze personali e professionali di ex alunni che hanno dato lustro all’Istituto. Emozionante sarà anche incontrare di nuovo i Presidi che hanno diretto l’Istituto nei precedenti anni scolastici.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sora e dal Rotary Club di Frosinone, sarà l’occasione per ricordare il passato, guardare al presente e progettare il futuro.

Diretta streaming – iisbaronio.edu.it

COMUNICATO STAMPA