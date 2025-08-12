Sora – Celebrato l’81° anniversario della fucilazione dei Martiri di Fiesole

E’ stata una giornata intensa quella che i Carabinieri di Sora hanno vissuto nella mattinata odierna dedicata al ricordo del Martirio dei tre Giovani Carabinieri che il 12 agosto del 1944 furono trucidati dalla barbarie Nazi-Fasciste a Fiesole, una cittadina alle porte di Firenze. Vittorio Marandola 22 anni, Fulvio Sbarretti, 21 anni e il più giovane, Alberto La Rocca, 20 anni, nativo di Sora, sacrificarono la propria vita per salvare 10 ostaggi civili innocenti.

Per ricordare questo eroico gesto, per il quale ai tre giovani è stata poi tributata la Medaglia d’Oro al Valor Militare, l’Amministrazione Comunale di Sora, l’Associazione Nazionale Carabinieri, una rappresentanza delle A.P.C.S.M. e l’Arma in servizio, unitamente ad altre autorità civili e militari, alla presenza di Alberto La Rocca nipote e detentore della medaglia del decorato, alle ore 09.30, hanno deposto una corona presso il monumento al Carabiniere M.O.V.M. Alberto La Rocca eretto presso il Cimitero di Sora.

Presenti, il Prefetto Vicario della Provincia di Frosinone, dr. Giovanni Luigi Bombagi, il Sindaco di Sora, dr Luca Di Stefano, il Comandante interinale del Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Ten. Col. Riccardo Turchetti, il Comandante interinale della Compagnia di Sora, Ten. Giovanni Simeone nonché una rappresentanza delle altre Forze Armate e di Polizia, che hanno salutato i familiari del Car. La Rocca, anch’essi intervenuti. Il Tenente Colonnello Riccardo Turchetti, nella circostanza ha sottolineato l’importanza dell’esempio che questi eroi costituiscono ancora oggi per tutti i carabinieri nel quotidiano agire e per le giovani generazioni.

A conclusione della cerimonia, presso la chiesa cimiteriale, il parroco della locale diocesi ha celebrato una breve e sentita funzione religiosa, al termine della quale è stata data lettura della “Preghiera del Carabiniere” sulle note del “silenzio” intonate da un Carabiniere della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, momento sempre commovente.

Ulteriori eventi sono previsti per la celebrazione dell’importante ricorrenza. Il 18 settembre p.v. presso il locale Palazzetto dello Sport “Palapolsinelli”, avverrà la presentazione degli elaborati “a tema” realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio nonché un convegno sulla rievocazione storica dei “Martiri di Fiesole”, con la partecipazione dei Carabinieri della Compagnia di Sora. A seguire, sempre il 18 settembre, nel pomeriggio, vi saranno ulteriori cerimonie di deposizione di composizioni floreali ai monumenti siti all’interno del cimitero comunale, presso la sede della Compagnia Carabinieri ed in Piazza Alberto La Rocca.