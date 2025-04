Sora celebra la Giornata Mondiale del Libro con la prima Fiera del Libro

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, il Comune di Sora inaugura ufficialmente Il Maggio dei Libri con un evento speciale e inedito: la prima Fiera del Libro, ospitata presso la Biblioteca Comunale.

A partire dalle ore 16:30, la manifestazione prenderà vita con un percorso guidato tra gli stand di autori e librerie locali. Ogni partecipante avrà a disposizione uno spazio dedicato per presentare la propria proposta editoriale, restando poi a disposizione del pubblico per approfondimenti, letture e dialoghi individuali.

Tra gli autori presenti: Attilio Facchini, Filomena Perruzza, Davide Fischanger, Mirella Marchione, Maria Altomare Rubino, Nicoletta Pesce, Francesca Petrosino, Grillandini Carlo Romano e il collettivo Italian Ghost Story.

Librerie partecipanti: Libreria Universitas, Mondadori Bookstore (Sora) e Libreria Sarra.

La Fiera del Libro sarà inoltre arricchita da laboratori tematici e attività creative aperti a tutte le età:

– Laboratorio di cianotipia a cura di Romina Mosticone

– Introduzione alla calligrafia a cura di Franco Taglione

– Book folding con Catia Farina

– Dimostrazioni e attività associative a cura di CoWorking Sora

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Maggio dei Libri, la campagna nazionale che promuove la lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

«Siamo orgogliosi di ospitare la prima Fiera del Libro di Sora, un evento che valorizza il ruolo della lettura come strumento di conoscenza, condivisione e libertà. Promuovere la cultura significa investire nel futuro della nostra comunità, e questa manifestazione rappresenta un momento importante di apertura, incontro e partecipazione per tutta la cittadinanza.» dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

Piena soddisfazione anche da parte della Consigliera delegata al Museo ed alla Biblioteca Manuela Cerqua: «La Fiera del Libro nasce con l’intento di creare un’occasione concreta di dialogo tra autori, librerie, lettori e realtà culturali del territorio. Un percorso collettivo, che celebra i libri non solo come oggetti da leggere, ma come esperienze da vivere e condividere. È il primo passo di un cammino che vuole rendere la nostra Biblioteca sempre più un luogo vivo, aperto e creativo.»

Il Comune di Sora, riconosciuto dal Centro per il Libro e la Lettura come Città che Legge, rinnova così il proprio impegno per la diffusione della cultura e della partecipazione attiva, valorizzando autori, librerie e professionisti del territorio.

L’ingresso è libero.

La cittadinanza è invitata a partecipare.